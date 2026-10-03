В преддверии Дня учителя в Саратове на Доски почета и успеха внесли 49 новых имен

В Саратове обновили Доску почета педагогов и Доску успеха молодежи.

2 октября, накануне Дня учителя, в сквере Первой учительницы Саратова занесли новые имена на Доску почета работников образования и Доску успеха молодежи. На первой — 21 педагог, на второй — 28 выдающихся школьников. Им вручили свидетельства.

Первый замминистра образования области Елена Нерозя назвала учительский труд «тихим, незаметным геройством» и пожелала не останавливаться на достигнутом. Учитель из села Липовка Анна Мальцева, работающая 10 лет, рассказала, что её вдохновляют успехи и вопросы детей.

Среди отличившихся — ученик 11 класса лицея № 37 Николай Любимов. Он участвует в олимпиадах по математике, физике и немецкому языку, стал призёром турнира по шахматам, занимается музыкой. Профессию ещё не выбрал, но склоняется к инженерии или программированию.

Ольга Сергеева