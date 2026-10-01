В Саратовской области обнаружен 18-летний террорист-экстремист

Саратовский 18-летний Павел Дубовой попал в федеральный реестр террористов и экстремистов.

Росфинмониторинг сегодня обновил список лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности. В него включен 18-летний житель Саратова Павел Дубовой — его фамилия отмечена в перечне специальным символом, который ведомство использует для маркировки лиц, связанных непосредственно с терроризмом.

Согласно данным реестра, молодой человек зарегистрирован в Саратове. Официальных подробностей о том, что стало основанием для включения, ведомство не приводит — как и в большинстве подобных случаев, информация ограничивается самим фактом внесения в список.

Федеральный перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, включает подозреваемых и осужденных по соответствующим статьям. На сегодняшний день в нем насчитывается более 23 тысяч человек — и список продолжает пополняться практически ежемесячно.

Важно: попадание в реестр не всегда означает вступивший в силу приговор — в список могут вносить и подозреваемых на этапе следствия.

Ольга Сергеева