В Саратовской области обнаружили собаку Жулю с желтухой и воспалением селезенки

Специалисты районной ветеринарной станции в Балашове провели обследование трехлетней собаки по кличке Жуля. По итогам осмотра и лабораторных исследований животному был поставлен предварительный диагноз.

Как сообщили в региональном управлении ветеринарии, у Жули выявлен повышенный уровень билирубина в крови, что привело к развитию желтухи. Причиной состояния стало разрушение эритроцитов. Кроме того, у животного обнаружили воспалительный процесс в селезенке.

В ведомстве отметили, что пожелтение кожных покровов и слизистых у собак всегда свидетельствует о серьезных нарушениях в работе организма. Желтуха не является самостоятельным заболеванием, а лишь сигнализирует о более глубокой патологии, требующей незамедлительного вмешательства специалистов.

После получения полных результатов анализов ветеринарные врачи назначат Жуле необходимую терапию.

Ольга Сергеева