В Саратове водитель BMW воровал бензин литрами на заправке с постоплатой

В Саратове задержан молодой человек, подозреваемый в двух кражах топлива с АЗС.

В полицию Саратова обратилась оператор автозаправочной станции с системой постоплаты, расположенной на улице Шехурдина. Женщина сообщила о двух фактах хищения топлива.

По её словам, 31 января на АЗС заехал водитель автомобиля «БМВ» и не оплатил бензин на сумму 5308 рублей. Аналогичный случай произошёл 7 февраля — тогда ущерб составил 5050 рублей.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний ранее судимый житель Октябрьского района Саратова. Молодой человек признал вину в содеянном и полностью возместил причинённый ущерб.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ольга Сергеева