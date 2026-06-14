В Саратовской области за год обновят почти 300 образовательных учреждений

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил о масштабном обновлении образовательной инфраструктуры в регионе.

В этом году, в рамках реализации региональных программ развития, планируется отремонтировать и оснастить современным оборудованием почти 300 учреждений, в которых обучаются более 73 тысяч детей.

На данный момент работы по укреплению материально-технической базы уже завершены в 96 организациях. Программы охватывают ремонт и модернизацию школ, детских садов, учреждений дополнительного образования и спортивных объектов.

В качестве конкретных результатов были приведены следующие примеры:

В школе села Яблоновый Гай (Ивантеевский район) отремонтировали кровлю, крыльцо и технические помещения.

В детском саду поселка Белоглинный (Озинский район) заменили окна и выполнили электромонтажные работы.

В спортзале школы №3 города Хвалынска обновили входные группы, потолки и освещение.

В доме детского творчества поселка Мокроус (Федоровский район) провели капитальный ремонт актового зала, включая замену окон, дверей, потолка и напольного покрытия.

Развитие этой инфраструктуры также ведется в рамках партийных проектов «Единой России». За последние несколько лет в области было обновлено более 1600 социальных объектов.

Ольга Сергеева