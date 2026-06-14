Учёные Саратовской области посчитают редких птиц

В регионе начались работы по оценке численности стрепета — редкой птицы, занесенной в Красную книгу.

Популяция вида сокращается из-за распашки земель, применения пестицидов и нехватки корма.

Специалисты Комитета охотничьего хозяйства и саратовского филиала Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН разработали методику учета и маршруты для обследования территорий. Ученые также проанализируют все известные данные о встречах птицы.

«К декабрю мы будем обладать точными данными о популяции», — заявил председатель комитета Александр Гаврилов.

Ольга Сергеева