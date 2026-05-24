Власти Саратовской области обозначили «земли для стройки» и «земли для туризма»

В регионе формируют банк земельных участков для застройки и туризма.

Губернатор Роман Бусаргин обсудил с руководителем управления Росреестра Александром Соловьёвым работу по созданию единого списка земельных участков для вовлечения в экономический оборот.

В рамках проекта «Земля для стройки» (нацпроект «Инфраструктура для жизни») уже доступно 5,2 тысячи участков (более 3 тысяч гектаров) для индивидуальной и многоквартирной застройки. По проекту «Земля для туризма» выявлено 52 территории (свыше 446 гектаров) для строительства туристических объектов.

Все участки размещены на единой цифровой платформе «Национальная система пространственных данных» в сервисах «Земля для стройки» и «Земля для туризма». Около 90% электронных обращений обрабатываются в течение суток.

Роман Бусаргин подчеркнул необходимость дальнейшего перевода госуслуг в электронный формат для упрощения взаимодействия с населением.

