Саратовский рыбак поймал полутораметрового сома и подвергся критике

Рыбака из Саратовской области раскритиковали за вылов крупного сома в период нерестового запрета.

24 мая группа «Хорошая рыбалка 64» во «ВКонтакте» опубликовала фото, на котором местный рыбак держит сома длиной около 1,5 метра. Публикация вызвала бурное обсуждение в сети.

Пользователи усомнились в законности улова: многие предположили, что рыбу выловили с лодки — в период действия нерестового запрета такой способ ловли запрещён. В комментариях развернулась дискуссия: одни утверждали, что поймать столь крупного сома с берега практически невозможно (особенно рядом с лодочной базой), другие возражали, отмечая, что и с берега можно вытащить экземпляр весом до 60 кг.

Напомним, в Саратовской области действуют следующие сроки нерестового запрета:

с 20 апреля по 10 июня — на Саратовском водохранилище и впадающих в него реках в пределах региона;

с 25 апреля по 25 июня — на реках Большой Узень и Малый Узень с притоками;

с 1 мая по 30 июня — на Волгоградском водохранилище и впадающих в него реках.

Ольга Сергеева