После запрета вейпов в Саратовской области обсуждают ограничения на продажу энергетиков

В областной думе 1 июля прошло рабочее совещание по вопросу введения дополнительных ограничений на розничную продажу безалкогольных тонизирующих напитков.

В обсуждении приняли участие депутаты, представители правительства региона и общественники.

На федеральном уровне с 1 марта 2025 года действует запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Регионы получили право вводить дополнительные ограничения в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, спорта, а также во время проведения публичных мероприятий.

Главный врач Областной клинической психиатрической больницы Святой Софии Дмитрий Хижняк подчеркнул вред энергетиков для организма: страдает сердечно-сосудистая система, быстро истощаются нейроны, избыток сахара приводит к эндокринным нарушениям.

Председатель думы Алексей Антонов отметил, что энергетики вызывают стойкое привыкание и становятся частью повседневного рациона, при этом наносят серьезный вред здоровью. Он предложил рассмотреть возможность не только ограничить, но и полностью запретить их продажу в регионе в качестве эксперимента.

Министр экономического развития области Андрей Разборов считает, что ограничение продаж энергетиков не окажет негативного влияния на экономику региона.

Конкретные меры пока не определены — парламентариям предстоит совместно с экспертами разработать возможные варианты регулирования.

В регионе уже ведется общественное обсуждение возможного запрета на электронные сигареты и вейпы, что свидетельствует о комплексном подходе властей к вопросам контроля за вредными привычками среди населения. В случае принятия такого закона, вейпы будут под запретом с осени текущего года.

Параллельно Саратовская область рассматривает введение новых ограничений на продажу энергетических напитков, опираясь на федеральное законодательство и мнение медицинского сообщества. Окончательное решение будет принято после детальной проработки вопроса с привлечением экспертов.

Ольга Сергеева