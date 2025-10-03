В Саратовской области объяснили причины подорожания и дефицита бензина

Министерство промышленности и энергетики региона прокомментировало ситуацию с подорожанием и временным дефицитом бензина на некоторых автозаправочных станциях Саратовской области. По словам представителей ведомства, цены на топливо напрямую зависят от котировок нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

В министерстве признали, что на отдельных заправках наблюдаются кратковременные перебои с поставками бензина. Эти сложности объясняются проблемами логистики и значительной продолжительностью транспортировки топлива.

Ведомство продолжает мониторить ситуацию на региональном рынке нефтепродуктов. Ожидается, что в ближайшее время поставки топлива нормализуются, что стабилизирует ситуацию с доступностью бензина для потребителей.