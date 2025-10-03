Саратовский филиал «Т Плюс» подключил 316 учреждений социальной сферы к отоплению 



«Т Плюс» обеспечила теплом по своей зоне ответственности 316 объектов социальной сферы Саратовской области, которые подали заявки на подключение. Энергетики отапливают 205соцучреждений в Саратове, 87 в Балакове и 24 в Энгельсе. Работу по включению тепла специалисты компании ведут ежедневно.

В Балакове отопительный сезон в социальной сфере начался 29 сентября по решению районной администрации. В Саратове и Энгельсе энергетики на фоне резкого похолодания включат тепло досрочно, по заявкам руководителей учреждений.

До включения систем отопления клиентам необходимо выполнить комплекс мероприятий по подготовке к зиме своих теплопотребляющих установоки выплатить старые долги за тепло и горячую воду. После этого руководители учреждений социальной сферы направляют заявку в Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» и прикладывают к ней подписанный с двух сторон акт сверки взаимных расчётов.

Заявку можно направить по электронной почте saratov@esplus.ru, из личного кабинета на сайте https://saratov.esplus.ru/business/service/pc/ Или принести в ближайший клиентский офис. С их списком и графиком работы можно познакомиться здесь https://saratov.esplus.ru/offices/

«Обеспечить отоплением учреждения социальной сферы — наша основная задача в настоящее время.

Сейчас над её решением каждый день трудятся всесотрудники филиала. Делаем всё необходимое, чтобы в детских сады, школах, больницах и поликлиниках было тепло и комфортно», — подчеркнул директор Саратовского филиала «Т Плюс» Андрей Гусятников.

Включение тепла — сложный технологический процесс, в социальной сфере он, как правило, занимает несколько дней. После того как энергетики заполняттрубы горячей водой, персонал учреждений должен открыть задвижки внутри зданий, удалить из системы воздух и равномерно распределить тепло внутри помещений.

