В Саратовской области объявили угрозу атаки украинских БПЛА и ракетную опасность

Ночью 5 мая в Саратовской области объявили угрозу БПЛА.

Министерство обороны РФ предупредило о возможной атаке украинских беспилотников на Саратовскую область.

В 01:10 губернатор Роман Бусаргин сообщил в соцсетях, что в зонах риска могут включиться сирены, а все экстренные службы приведены в полную готовность.

Позже жители получили по системе РСЧС сообщение уже о ракетной опасности. Читатели интернет-издания «Новости Саратова» подтвердили: сирены работали в Саратове — в посёлках Юбилейный и Солнечный.

Напомним, ВСУ не раз атаковали регион дронами. Последний налёт был в ночь на 4 мая.

Ольга Сергеева