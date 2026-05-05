В саратовском приюте хаски-донор Вьюга спасает многих собак от смерти

Хаски-донор из энгельсского приюта спасает жизни собак, но сама всё ещё ждёт хозяев.

В приюте «Верный друг» (Энгельс) живёт хаски Вьюга — почётный донор крови. Её кровь и плазма не раз спасали четвероногих, особенно при пироплазмозе, когда счёт идёт на часы.

Недавно благодаря Вьюге выжил лабрадор с острой почечной недостаточностью. Волонтёры отмечают: собака покорно даёт лапу и терпеливо ждёт окончания процедуры, словно понимая всю важность момента.

При этом сама Вьюга уже много лет мечтает о доме. За это время она стала мамой — все её щенки уже нашли семьи.

Сотрудники приюта разрушают стереотипы о хаски: Вьюга обожает занятия с детьми, смела, быстро учится командами и отлично ходит на поводке. «Умница и красавица», — говорят о ней зоозащитники.

Телефон для связи: 8-960-343-67-87.

Ольга Сергеева