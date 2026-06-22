В Саратовской области днём объявлена ракетная опасность

Сегодня, 22 июня в 13:12, на территории Саратовской области был введён режим ракетной опасности.

Сигнал тревоги поступил жителям региона через официальное мобильное приложение «МЧС России».

В экстренном уведомлении, разосланном пользователям, содержатся инструкции по действиям при звуках сирен:

«При звуках сирен отойдите от окон. Пройдите вглубь комнаты или в те помещения, которые расположены между несущими сплошными стенами и не имеют окон. Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие, здание, паркинг, подземный переход или иное безопасное место».

На данный момент информация о причинах объявления тревоги и её продолжительности уточняется. Жителям рекомендуется сохранять бдительность и следить за официальными сообщениями спасательного ведомства.

Опасность с воздуха подтвердил в соцсетях и губернатор региона Роман Бусаргин.

Ольга Сергеева