В Саратовской области снова объявлена угроза атаки беспилотников

По информации, поступившей от Министерства обороны, в регионе существует локальная угроза применения беспилотных летательных аппаратов.

Об этом 23 февраля около 3-х часов ночи по местному времени в соцсетях сообщил губернатор Роман Бусаргин.

В связи с этим в местах возможной опасности могут запускаться системы оповещения населения. Все экстренные службы переведены в режим полной готовности для оперативного реагирования.

Жителей призывают сохранять спокойствие, следить за официальными сообщениями и в случае сигнала тревоги действовать согласно инструкциям.

Это уже третий день подряд воздушной тревоги в Саратове. Официальной информации о разрушениях и жертвах не поступало.

Напомним, 24 февраля исполнится ровно 5 лет с начала СВО.

Ольга Сергеева