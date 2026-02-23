Очевидцы: Над Саратовом и Энгельсом прогремели взрывы

Ночью 23 февраля жители Саратова и Энгельса сообщили о серии громких хлопков.

По данным очевидцев, в небе над городами прозвучало порядка десяти взрывов. Информацию распространил Telegram-канал Shot, ссылаясь на слова местного населения.

По предварительной информации, сработали системы противовоздушной обороны, отражая атаку беспилотных летательных аппаратов. Первые звуки взрывов в областном центре горожане начали фиксировать около двух часов ночи, и эпизодически они повторялись в течение некоторого времени. В южной части Саратова насчитали от восьми до десяти мощных хлопков, в Энгельсе их было меньше.

Очевидцы также заметили две ярких световых вспышки в районе Волги. На данный момент официальные структуры не сообщают о пострадавших или возможных повреждениях инфраструктуры.

Напомним, власти региона объявили беспилотную опасность.

Ольга Сергеева