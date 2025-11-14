В Саратовской области объявлена угроза БПЛА

Ночью 14 ноября в Саратовской области снова раздались звуки сирен.

От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА.

Об этом в 04.06 написал в своём ТГ-канале губернатор Роман Басаргин.

Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность, — отметил глава региона.

Граждан просят отключить свет, газ и воду и отойти вглубь комнат дальше от окон. Также не рекомендуется во время воздушной атаки беспилотных летательных аппаратов пользоваться лифтами.

Саратовцы сообщают о звуках взрывов: работают системы ПВО.

Наталья Мерайеф