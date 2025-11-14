В Саратове для самолетов ночью закрыт аэропорт «Гагарин»

В ночь на 14 ноября в саратовском аэропорту «Гагарин» введены временные ограничения на прием и отправку рейсов.

Аналогичные меры приняты в аэропортах Волгограда, Пензы и Тамбова для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, что ранее, в ночь на 11 ноября, работа аэропорта также приостанавливалась в связи с атакой беспилотников. Тогда в результате падения обломков в Заводском районе Саратова были повреждены многоквартирные дома, есть пострадавшая.

По данным Минобороны РФ, в ходе последнего инцидента над регионом было сбито 10 БПЛА.

Отметим, что в 2025 году Саратовская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников.

Наталья Мерайеф