В Саратовской области очень дорого оценили простоявшую 40 лет в гараже «Волгу»

Саратовец выставил на продажу «Волгу» с пробегом 315 км за 2,5 млн рублей.

Житель Балашова Саратовской области выставил на продажу раритетный автомобиль ГАЗ-24 1984 года выпуска. По словам автовладельца Ивана, с момента приобретения машина простояла в гараже более 40 лет, преодолев всего 315 километров — расстояние от салона до места хранения.

Продавец утверждает, что «Волга» находится в отличном состоянии, законсервирована и полностью на ходу. За автомобиль он рассчитывает получить 2,5 миллиона рублей.

Модель ГАЗ-24 была культовой машиной советской эпохи, использовавшейся чиновниками, такси и спецслужбами. В 1984 году её цена для частных лиц составляла 16 тысяч рублей при средней зарплате около 193 рублей в месяц.

