Герой России Людмила Болилая встретилась с юнармейцами в библиотеке Петровска

В детской библиотеке Петровска состоялась встреча юнармейцев школы № 8 с их землячкой, Героем России Людмилой Болилой.
Уроженка города и выпускница первой школы, она стала первой женщиной, удостоенной этого звания при жизни за участие в СВО.
В апреле 2023 года Людмила добровольно отправилась на фронт. На встрече она рассказала о своём решающем подвиге в 2025 году: во время обстрела, под непрерывным огнём, она оказала помощь раненым, а затем накрыла своим телом тяжелораненого бойца, получив множественные ранения, но спасла ему жизнь.
«В тот момент думала только о помощи ребятам. Взаимовыручка — это то, на чём держится фронт», — поделилась она с молодёжью.
Эта встреча стала для юнармейцев живым уроком мужества и преданности. Ранее история подвига Людмилы Болилой вошла в сборник героических новелл.
Ольга Сергеева