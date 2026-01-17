Герой России Людмила Болилая встретилась с юнармейцами в библиотеке Петровска

В детской библиотеке Петровска состоялась встреча юнармейцев школы № 8 с их землячкой, Героем России Людмилой Болилой.

Уроженка города и выпускница первой школы, она стала первой женщиной, удостоенной этого звания при жизни за участие в СВО.

В апреле 2023 года Людмила добровольно отправилась на фронт. На встрече она рассказала о своём решающем подвиге в 2025 году: во время обстрела, под непрерывным огнём, она оказала помощь раненым, а затем накрыла своим телом тяжелораненого бойца, получив множественные ранения, но спасла ему жизнь.

«В тот момент думала только о помощи ребятам. Взаимовыручка — это то, на чём держится фронт», — поделилась она с молодёжью.

Эта встреча стала для юнармейцев живым уроком мужества и преданности. Ранее история подвига Людмилы Болилой вошла в сборник героических новелл.

Ольга Сергеева