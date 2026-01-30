В Саратовской области определили лучших юных робототехников

В центре «Галактика64» состоялся региональный этап Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа для школьников.

Ключевым испытанием дня стали состязания в дисциплине «Робототехника».

Командам необходимо было самостоятельно создать и запрограммировать мобильного робота, который мог бы решать классическую головоломку «Судоку». Задание проверило комплексные способности участников: от инженерного проектирования до написания эффективных алгоритмов. Об этом сообщили в областном министерстве образования.

Успешные команды теперь получат право защищать честь Саратовской области на окружном финале, где сойдутся лучшие коллективы со всего ПФО. Проект реализуется с 2015 года под патронатом полномочного представителя президента РФ в округе Игоря Комарова.

Ольга Сергеева