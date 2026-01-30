В Вавиловском университете обсудили профилактику экстремизма и терроризма в молодежной среде

В Саратовском государственном университете генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова прошла встреча со студентами на тему профилактики идеологии экстремизма и терроризма.

Мероприятие объединило представителей органов власти, институтов гражданского общества и религиозных объединений региона, — сообщает ТГ-канал «Политика и общество».

Модератором встречи выступил заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко. В своем выступлении он представил информацию об актуальных направлениях развития этноконфессиональных отношений на территории региона, подробно рассказал о региональных практиках, направленных на укрепление солидарности и взаимопонимания между представителями разных национальностей и вероисповеданий.

«Цель подобных встреч со студентами образовательных организаций высшего и среднего образования — научить молодежь конструктивному межкультурному общению, а также сформировать устойчивый иммунитет к радикальным идеологиям и межрелигиозным конфликтам», — подчеркнул Тимофей Лещенко.

Представители религиозных конфессий и национально-культурных организаций Саратовской области в своих выступлениях единодушно обозначили три ключевые идеи профилактической работы: общность традиционных духовно-нравственных ориентиров для всех народов региона, необходимость постоянного открытого диалога между разными культурами и решительное осуждение любых попыток использовать религию или национальную принадлежность для провокации вражды и розни.

Мероприятие прошло в формате живого диалога, в ходе которого студенты смогли задать вопросы спикерам и получить компетентные ответы на волнующие их темы.

Подготовила Ольга Сергеева