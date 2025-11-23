В Саратовской области осенняя закачка воды полностью завершилась в пяти районах в ноябре

Регион заканчивает осеннее наполнение водоемов.

В пяти районах области (Ершовском, Александрово-Гайском, Новоузенском, Краснопартизанском и Федоровском) работы по осеннему наполнению прудов и водохранилищ полностью завершены.

В то же время заполнение водоёмов продолжается в Питерском, Краснокутском и Балаковском районах.

Всего в ходе осенней кампании планируется направить свыше 20 млн кубометров воды в 79 прудов и 9 водохранилищ. На эти цели из резервного фонда регионального правительства было выделено более 100 млн рублей.

Наполнение водоёмов обеспечивает водоснабжение населения и агропредприятий. Мониторинг ситуации поручен Минсельхозу и главам муниципалитетов, а в следующем году эксперты проведут детальный анализ для планирования дальнейших работ. Об этом сообщает губернатор Роман Бусаргин.

Ольга Сергеева