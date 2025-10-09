В Саратовской области от ковида лечат 12 детей и 6 беременных женщин

За последнюю неделю в Саратовской области зарегистрировано 16 336 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что на 2 616 меньше, чем неделей ранее.

Госпитализированы 264 человека, сообщил на брифинге министр здравоохранения Владимир Дудаков.

Общий уровень заболеваемости в регионе превышает эпидемиологический порог на 27.3%. На данный момент прививки от гриппа сделали 726 060 человек, почти 300 тысяч из которых – дети.

Также министр привел данные по коронавирусу: за неделю выявлен 231 случай. В стационарах находятся 12 детей с COVID-19, двое из которых были госпитализированы накануне. У двоих диагностирована пневмония, у остальных – симптомы ОРЗ. Кроме того, госпитализированы две беременные женщины, еще четыре проходят лечение амбулаторно.

Ольга Сергеева