В Саратовской области отапливается большинство социальных объектов

В Саратовской области тепло подано в 1753 многоквартирных дома.

Об этом в ходе прямой линии сообщил министр строительства и ЖКХ региона Михаил Бутылкин.

По его словам, в области начался поэтапный запуск отопительного сезона. Уже обогревается большая часть социальных учреждений – 3,6 тысячи из 4,5 тысяч.

Бутылкин уточнил, что для включения отопления в жилых домах требуется, чтобы среднесуточная температура держалась ниже +8°C пять дней подряд. Пока таких условий нет, но окончательное решение остается за местными властями. Всего в области насчитывается более 14 тысяч многоквартирных домов.

Наталья Мерайеф