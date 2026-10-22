Власти Саратовской области откроют новый образовательно-производственный кластер

В Саратовской области «Профессионалитет» назвали «новой философией» среднего профобразования.

Проект «Профессионалитета» — не эксперимент, а «новая философия среднего профессионального образования», заявила первый замминистра образования Саратовской области Елена Нерозя. С 2025 года проект вошёл в нацпроект «Молодёжь и дети».

С 1 сентября изменения в законе об образовании законодательно закрепили кластерную модель СПО: работодатели участвуют от управления учебным заведением до практической подготовки студентов. Это позволяет готовить специалиста под конкретное рабочее место и гарантирует выпускнику трудоустройство.

В регионе уже создано 9 отраслевых кластеров — машиностроение, строительство, энергетика, химическая отрасль, образование, сельское хозяйство и коммуникационные технологии. Они объединяют 9 базовых организаций, 66 предприятий и 26 профорганизаций. Летом Аткарский политехнический колледж подписал соглашение с «Русагро» — в 2027 году откроется кластер «Агротех-64», а две новые специальности уже действуют. Работодатель софинансирует лаборатории, учебные классы и ремонт.

К 2030 году все организации СПО должны быть структурированы в кластерную модель, резюмировала Нерозя.