В Заводском районе Саратова закроют железнодорожный переезд

В субботу, 24 октября, будет временно закрыт железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова, сообщает ПривЖД.

В связи с ремонтными работами с 0:01 до 6:00 25 октября введут ограничительные меры на переезде между станциями Саратов-3 и Князевка — в месте пересечения с улицей 5-й Динамовский проезд.

«Объезд возможен через улицы Барнаульская и Крымская в Заводском районе Саратова. Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки», — говорится в официальном сообщении.