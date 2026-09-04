В Саратовской области открылись «горячие» вакансии на 100-170 тысяч рублей

Региональное министерство труда и социальной защиты сообщает о высокооплачиваемых вакансиях в области.

В Балакове, например, требуется координатор пуско-наладочных работ с зарплатой 150–170 тыс. рублей — специалист займётся калибровкой приборов и оформлением документации.

В Шиханах ищут начальника участка капстроительства на 150–160 тыс. рублей для контроля подрядчиков и качества строительства. В Саратове открыта вакансия аналитика 1С с доходом от 100 до 150 тыс. рублей.

Полный перечень доступен на портале «Работа России» (обязателен для компаний с численностью от 25 человек), а также в центрах занятости. Консультации — по единому бесплатному номеру 8 800 775 76 25.

Ольга Сергеева