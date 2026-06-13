В Саратовской области в 12-й раз прошёл фестиваль клубники

В городе Балаково Саратовской области состоялся 12-й фестиваль клубники.

В парке у Дворца культуры 13 июня для гостей праздника были организованы различные тематические мероприятия, включая детскую площадку «Клубничная поляна», зону «Мамино счастье», игровую площадку «Игродвор», библиотечную зону «Балаковская фишка» и площадку «Кванториум».

В рамках фестиваля работала мастерская аквагрима «Будь ярким», проводились мастер-классы, где можно было раскрасить пряник или магнит на память о событии. Балаковцы также приняли участие в создании арт-объекта «Орнамент семейного счастья».

Праздничное настроение создавали выступления танцевальных коллективов и вокалистов города.

Ольга Сергеева