В Саратове проведут посвященный аутентичной гастрономии масштабный форум

В Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина прошел фестиваль «ДНК: Диалог. Нация. Культура».

Он был направлен на укрепление диалога между народами, сохранение традиций и развитие креативных индустрий региона.

В рамках мероприятия начальник отдела развития инвестиционной деятельности и государственно-частного партнерства министерства инвестиционной политики области Денис Шмелев анонсировал будущий форум «Креативный Саратов», который будет полностью посвящен гастрономии.

Шмелев отметил, что гастрономическое наследие играет ключевую роль в формировании туристического кода Саратовской области и привлечении инвестиций и туристов.

Ольга Сергеева