В Саратовской области открыт 51 официальный пляж

В Саратовской области для отдыхающих официально открыт 51 оборудованный пляж.

Об этом было объявлено на совещании в правительстве региона, где губернатор Роман Бусаргин подчеркнул важность обеспечения безопасного отдыха горожан у воды. Купальный сезон в области начался 12 июня 2026 года, и с тех пор уже были зафиксированы случаи утопления, что подчеркивает необходимость соблюдения мер безопасности.

Губернатор обозначил, что вопросы, касающиеся отдыха на водных объектах, должны находиться под постоянным контролем глав муниципалитетов. Он также отметил важность информационно-разъяснительной работы с населением о правилах безопасного поведения на воде.

В связи с этим в Саратове планируется усилить рейды на диких пляжах, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Ольга Сергеева