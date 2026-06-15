Дети из саратовских многодетных семей подтвердят льготу на проезд через QR-код в МАКС

В Саратовской области дети из многодетных семей могут подтверждать право на льготный проезд с помощью QR-кода в национальном мессенджере МАКС.

Для этого необходимо оформить цифровое удостоверение многодетной семьи. Важно отметить, что при подключении Цифрового ID предоставление биометрии не требуется — достаточно дать согласие на Госуслугах и в мессенджере.

Льготная транспортная карта действует в летние месяцы, но важно, чтобы статус ребенка был действителен и он не завершил обучение. Школьникам необходимо иметь при себе документ, подтверждающий право на льготу.

Пополнить карту на 25 или 50 льготных поездок можно несколькими способами:

В отделениях Сбербанка через терминалы или банкоматы.

Через приложение «Сбербанк Онлайн» по номеру карты.

В пунктах «ПлатежЦентр» Саратова.

В офисах АО «Экономбанк».

На сайте «Онлайн ЖКХ» или в личном кабинете на сайте «Саратовтк.рф».

Льготный проезд в общественном транспорте предоставляется не только детям из многодетных семей, но и ветеранам труда, участникам боевых действий, инвалидам, школьникам и другим категориям.

Ольга Сергеева