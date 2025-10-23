В Саратовской области открывается охота на лис, волков и зайцев с куницами

В Саратовской области 25 октября открывается сезон охоты на пушных зверей, который продлится до 31 января 2026 года.
Об этом сообщает региональный комитет охотничьего хозяйства и рыболовства.
Разрешена добыча лисиц, зайцев-русаков, енотовидных собак, волков, американских норок и куниц.
Установлены следующие лимиты:
Заяц-русак: не более 2 особей в день и 10 за сезон.
Ондатра: не более 10 за сезон.
Лесная и каменная куница, лесной хорь, американская норка: не более 2 особей за сезон каждого вида.
Получить разрешение можно через МФЦ, портал госуслуг или непосредственно в комитете. Отдельно отмечается, что за добычу лисицы необходимо заплатить сбор в размере 1,2 тысячи рублей.
Наталья Мерайеф