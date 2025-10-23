Саратовцам разъяснили порядок начисления платы за отопление в октябре

Глава Государственной жилищной инспекции Саратовской области Юлия Абрамова в прямом эфире 23 октября пояснила порядок начислений за отопление.

Начисления зависят от наличия общедомового прибора учета (ОДПУ). Если он есть, то плата рассчитывается по его показаниям, если нет — по нормативу.

«Поскольку отопительный сезон начался в октябре, в домах без ОДПУ плата за октябрь будет начислена за полный месяц. Однако, если тепло подано с задержкой в несколько дней, исполнитель коммунальных услуг обязан сделать перерасчет за эти дни», — уточнила Абрамова.

На сегодня тепло подано в более чем 8,8 тыс. домов. Губернатор Роман Бусаргин поручил держать этот вопрос на особом контроле.

Наталья Мерайеф