В Саратовской области открывается сезон охоты на болотно-луговую дичь

С 25 июля в регионе стартует охота на болотно-луговую дичь. Первыми к промыслу смогут приступить владельцы подружейных собак — легавых, спаниелей и ретриверов с подтвержденной родословной.

Для владельцев подружейных собак установлен особый график: с 25 июля по 30 ноября разрешена охота на болотных и луговых птиц, а с 5 августа по 1 января — на боровую, полевую и степную дичь. Остальные охотники смогут присоединиться к сезону с 23 августа.

Комитет охотничьего хозяйства напоминает, что для участия в охоте необходимо иметь при себе охотничий билет, разрешение на добычу, документы на оружие и при необходимости путёвку. Разрешения теперь выдаются с учетом пропускной способности угодий через портал Госуслуг или при личном обращении в комитет.