В Саратовской области отремонтируют все улицы Победы

В Саратовской области уже пятый сезон подряд действует региональная программа по обновлению дорожного покрытия в сёлах и деревнях.

Местные жители сами активно участвуют в отборе проблемных участков — в приоритете обычно оказываются пути к школам, больницам, детским садам и другим социально значимым объектам.

Особое внимание сельчане уделяют улицам, в названиях которых звучит слово «Победа», а также магистралям, носящим имена героев Великой Отечественной войны. Общая протяжённость таких участков, запланированных к ремонту, составит 3,5 километра.

Так, улицы Победы приведут в порядок в селе Надеждино Пугачёвского района, в сёлах Балтай, Садовка и Донгуз Балтайского района, а также в населённых пунктах Борисоглебовка, Калуга и Морцы Федоровского района. Ремонтные работы также пройдут на улице 50 лет Победы в деревне Александровка Духовницкого района и на улице 40 лет Победы в деревне Тростянка Балашовского района. В Хвалынском районе продолжат ремонт улицы Победы в посёлке Победа — работы там начались ещё в 2025 году.

Кроме того, в селе Воскресенское отремонтируют дорогу на улице Василия Клочкова — так увековечена память земляка, младшего политрука и Героя Советского Союза. А в селе Натальино Балаковского района ремонт затронет улицу маршала Климента Ефремовича Ворошилова.

Как уточнил министр дорожного хозяйства области Фёдор Котельников, на текущий год из бюджета выделено 1,34 миллиарда рублей — из расчёта по 3 тысячи рублей на каждого жителя сельских поселений. Всего запланировано отремонтировать 734 участка местных дорог общей протяжённостью 207,5 километра. Ход реализации программы держит на личном контроле губернатор Роман Бусаргин.

Ольга Сергеева