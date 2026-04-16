В Саратове продают притягивающий взгляды прохожих раритетный седан

Раритетную Toyota Corona шестого поколения выставили на продажу в Саратове.

Модель, автомобиля в своё время прославилась феноменальной живучестью и вместительным салоном. Этот седан сошёл с конвейера в 1980 году и укомплектован 1,8-литровым мотором. Одометр автомобиля показывает 141 тысячу километров, и всё это время иномарка принадлежала одной семье, а все сопроводительные документы находятся в идеальном порядке.

Владелец уверяет, что все агрегаты машины работают без единой нарекании, кузов не тронут коррозией и сделан из оригинального качественного металла, а салон сохранился в первозданном виде с велюровой отделкой. Этот винтажный автомобиль неизменно приковывает взгляды прохожих и других водителей на дороге.

Стоимость раритета — 490 тысяч рублей.

Ольга Сергеева