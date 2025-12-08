В Саратовской области отреставрировали 30 объектов культурного наследия

В Саратовской области отремонтировали и отреставрировали 30 объектов культурного наследия, ещё по 29-ти ведутся различные виды работ. Такая информация прозвучала во время встречи губернатора Романа Бусаргина с министром-председателем комитета культурного наследия области Владимиром Мухиным. Обсуждалась работа ведомства с начала этого года.

Обновление исторических зданий ведется в Саратове, Энгельсе, а также в Балаковском, Балашовском, Аткарском, Марксовском, Петровском, Красноармейском районах.

За 10 месяцев выдано 86 разрешений на проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия федерального, регионального значения, а также выявленных. Работа в этом направлении продолжается.

«В вопросах сохранения объектов культурного наследия на территории Саратовской области должна быть выстроена системная работа. Следует уделить внимание проведению обследований исторических зданий для определения их технического состояния. Это важнейшая задача, которая помогает формировать уникальный архитектурный облик города», — высказался глава региона.

На территории Саратовской области с начала года в единый государственный реестр культурного наследия включено 93 объекта. Внесение в реестр необходимо для учёта, вовлечения в хозяйственный оборот, а также мониторинга состояния подобных объектов.