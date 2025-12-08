Саратовцам напомнили, что грозит за содержание дома львов и пингвинов с медведями

В России вступил в силу запрет на содержание 121 вида животных в домашних условиях.

С 1 сентября 2025 года действует новый правительственный перечень животных, запрещённых для домашнего содержания. Документ включает 121 вид, признанный опасным для человека или сложным в неволе.

Под запрет попали крупные хищники (львы, тигры, медведи, волки), ядовитые змеи и пауки, крокодилы, крупные питоны, морские млекопитающие (тюлени, моржи), а также ряд птиц, рыб и кораллов. Исключение сделано для зоопарков, цирков, дельфинариев и других лицензированных организаций.

За нарушение владельцам грозит административная ответственность (штраф до 15 тыс. руб.) и изъятие животного. Если запрещённый вид занесён в Красную книгу, возможно уголовное преследование — штраф до 1 млн рублей или лишение свободы до 4 лет.

Ольга Сергеева