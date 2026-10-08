В Левобережье Саратовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность

С 8 по 12 октября в Левобережье Саратовской области прогнозируется пятый класс пожарной опасности.

Сообщение об этом поступило пользователям приложения от МЧС России.

В сухую и ветреную погоду даже небольшая искра может привести к быстрому распространению огня и угрожать лесам, дачным посёлкам и жилым домам.

На этот период запрещается разводить костры в лесах, на садовых участках и в полях с сухой травой. Не следует бросать непотушенные спички и окурки на землю или из окон автомобилей. Сжигать ветки, листву и бытовые отходы можно только в специально оборудованных металлических ёмкостях. Мангалы и жаровни разрешается использовать только на специально оборудованных площадках, вдали от деревьев и построек. Оставлять открытый огонь без присмотра нельзя.

Также не стоит оставлять под солнцем ёмкости с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями — нагрев может привести к воспламенению.

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно позвонить по телефону 101 или 112 и сообщить точное место возгорания.