Саратов и Брест наметили новые направления экономического партнерства

Саратовская область и Брестский облисполком обсудили совместные проекты.

В режиме видеоконференции прошла рабочая встреча представителей Саратовской области и Брестского облисполкома. Мероприятие состоялось в рамках заседания регионального Совета по экспортной деятельности.

Зампред правительства Алексей Никитин сообщил, что стороны обсудили расширение кооперации и запуск совместных проектов. Брестские коллеги озвучили инициативы, саратовцы поделились своими наработками.

Особый потенциал отмечен в промышленности — создание производств комплектующих. Партнёров заинтересовала фармацевтика. В АПК планируется наращивать поставки удобрений и обмениваться опытом в селекции.

Продолжится сотрудничество в образовании, медицине и культуре, включая патриотическое воспитание молодёжи. Никитин выразил уверенность в укреплении связей и анонсировал детальную проработку конкретных инициатив.