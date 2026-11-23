Регион 23 ноября накроют туман, гололедица и мокрый снег.

В понедельник 23 ноября прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Ночью и утром местами в регионе ожидается плотный туман (500 метров и менее), на отдельных участках дорог — гололедица.

Кроме того, местами пройдут небольшие, в отдельных районах умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В ночные часы столбик термометра опустится до −2…+3°, днём +1…+6°.

Водителям и пешеходам стоит учитывать ухудшение видимости и скользкие дороги.