В городе Хвалынске Саратовской области продают крупный земельный участок, на котором начали возводить гостевой комплекс.

Объект находится в двух километрах от горнолыжного курорта — это свыше 50 соток из семи смежных участков под ИЖС.

На земле обустроили семь фундаментов, на трёх из которых возвели «коробки» под дома. «Замысел: закрытый комплекс из 6 гостевых домов и дома персонала. У каждого дома — свой двор, крытая терраса и сауна», — рассказал о планах автор объявления.

За площадку гостевого комплекса собственник запросил 39 миллионов рублей. Причину продажи не озвучили.