В Саратовской области сегодня ожидается град и сильный дождь с грозой

Саратовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает об изменениях погоды.

Во вторник, 26 мая, в регионе прогнозируются дождь с градом. Местами ожидается гроза, днём не исключён град;

ветер западный и северо‑западный: ночью 4–9 м/с (с порывами до 14 м/с), днём 7–12 м/с, при шквалистом усилении порывы могут достигать 15–18 м/с.

Температура окружающего воздуха днём +20…+25 °C, но во время дождя температура может опуститься до +15…+20 °C.

Жителей и гостей области просят учитывать прогноз при планировании дня и соблюдать меры предосторожности в условиях непогоды.

Ольга Сергеева