Саратовчанку в сауне обокрал ее новый знакомый

Жительница Духовницкого района Саратовской области стала жертвой кражи после знакомства в интернете, сообщает региональное ГУ МВД.

16 мая 42‑летняя женщина отправилась с новым знакомым в сауну. Мужчина воспользовался её беспечностью: вытащил из сумки 8 900 рублей и скрылся.

Обнаружив пропажу денег и исчезновение мужчины, потерпевшая обратилась в полицию.

В ходе расследования уголовного дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража) оперативники установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 47‑летний житель Балакова, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

