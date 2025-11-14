В Саратовской области ожидается похолодание и дождь со снегом в выходной

В Саратовской области в выходные ожидается переменчивая погода с осадками и похолоданием.

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, в субботу будет облачно с прояснениями, во второй половине дня с западных районов начнется дождь. В воскресенье ночью и утром местами пройдут небольшие и умеренные осадки: преимущественно дождь, переохлажденный дождь, а на севере области — дождь со снегом.

Температурный режим значительно изменится: в субботу ночью +1…+6° (в Саратове +3…+5°), днем +6…+11° (в Саратове +9…+11°). В воскресенье похолодает до -1…+4° ночью и +1…+6° днем. В понедельник утром возможны заморозки до -4°.

Ветер в субботу юго-западный, в воскресенье с прохождением атмосферного фронта сменится на северо-западный и северный с порывами до 13-17 м/с. Местами сохранится туман.

Ольга Сергеева