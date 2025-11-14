На окраине Саратова на 5 часов закроют переезд до вечера пятницы

В Саратове в пятницу 14 ноября с 12:00 до 17:00 будет временно закрыт железнодорожный переезд в Гагаринском районе.

Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД, ограничение связано с ремонтными работами на пересечении путей с дорогой «Саратов — Красный Текстильщик» (13-й километр станции Багаевка).

Водителям предлагается использовать альтернативные маршруты: переезд около станции Багаевка (на пересечении с автодорогой «Багаевка — Александровка») или объезд через станцию Кокурино.

Ольга Сергеева