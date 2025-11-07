В Саратовской области ожидается туман и слабый дождь в пятницу

Саратовскую область ожидают непростые погодные условия в пятницу, 7 ноября.

Согласно прогнозу Саратовского гидрометцентра, в ночные и утренние часы вероятно образование тумана, который может снизить видимость до 500 метров и ниже.

На протяжении дня небо будет покрыто облаками с периодами прояснения. Местами пройдут небольшие дожди. Преобладающим станет юго-западный и западный ветер со скоростью 4-9 м/с, усиливающийся утром и днем до 14 м/с.

Температурный режим будет колебаться: ночью от +2 до +7 градусов, а в случае прояснения возможно похолодание до -3°. Днем воздух прогреется до +7…+12°.

Ольга Сергеева