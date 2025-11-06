Тысячи жителей Заводского района Саратова проведут сутки без воды

В Заводском районе Саратова в пятницу 7 ноября запланировано отключение водоснабжения.
Как сообщили в МУПП «Саратовводоканал», отключение холодной воды продолжительностью до 24 часов связано с подготовкой инфраструктуры к предстоящему осенне-зимнему периоду.
Работы по вводу в эксплуатацию нового водовода диаметром 500 мм пройдут на улице Серго Орджоникидзе с 4:00 7 ноября до 3:00 следующего дня.
Под отключение попадают жители микрорайонов:
1-й Жилучасток
САЗ № 1
Комбайн
Авиатор, а также жилых комплексов «Апельсин» и «Дружба».
Коммунальщики просят горожан заранее создать запас питьевой воды. После восстановления подачи в течение суток рекомендуется употреблять воду только после кипячения.
Ольга Сергеева