Тысячи жителей Заводского района Саратова проведут сутки без воды

В Заводском районе Саратова в пятницу 7 ноября запланировано отключение водоснабжения.

Как сообщили в МУПП «Саратовводоканал», отключение холодной воды продолжительностью до 24 часов связано с подготовкой инфраструктуры к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Работы по вводу в эксплуатацию нового водовода диаметром 500 мм пройдут на улице Серго Орджоникидзе с 4:00 7 ноября до 3:00 следующего дня.

Под отключение попадают жители микрорайонов:

1-й Жилучасток

САЗ № 1

Комбайн

Авиатор, а также жилых комплексов «Апельсин» и «Дружба».

Коммунальщики просят горожан заранее создать запас питьевой воды. После восстановления подачи в течение суток рекомендуется употреблять воду только после кипячения.

Ольга Сергеева