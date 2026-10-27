В Саратовской области ожидают быстрое обледенение всех рек

Быстрое обледенение рек в конце 2026 года прогнозируется в регионе.

Об этом 26 октября рассказал губернатор Роман Бусаргин на постоянно действующем совещании в облправительстве.

Сейчас ледовый покров на воде не образовался, поэтому навигационный период для маломерных судов продолжается. «Тем не менее обледенение рек может начаться довольно быстро, поэтому мониторьте обстановку, чтобы принять оперативное решение», — обратился к профильным структурам глава региона.

Он поручил оперативным службам держать на особом контроле ситуацию на больших и малых реках.